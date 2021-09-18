Смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 25 от 18.09.2021 на сайте Нового канала. Быть на седьмом небе от счастья – не метафора, а настоящая реальность, в которую окунутся ведущие! Заинтригован? Тогда оставайся вместе с нами и приготовься к незабываемому путешествию!

В 25 выпуске трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 чудом света, которое откроют для тебя опытные туристы, станут небесные горы в Кыргызстане. Спорим, что невероятные пейзажи, величественная красота и гамма оттенков скалистых гигантов не оставят равнодушными никого!

Но в бочке меда всегда найдется место для ложки дегтя. Орел и Решка. Чудеса света 2021 покажет тебе, как порой нелегко приходится в путешествиях нашим туристам. Отличное настроение и жажда адреналина превратится для ведущей в панику и слезы! Смотри трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 25 от 18.09.2021 – будь первым, кто узнает о причине такой реакции!

Смотреть онлайн Орел и Решка. Земляне на Кипре