Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 17 випуск від 25.09.2021 на Новому каналі! Michelle Andrade та Кирило Макашов прилетіли в Азербайджан. Для знайомства з цими землянами вони обрали столицю – місто Баку. Азербайджанці люблять хизуватися грошима, а дорогий автомобіль – головна ознака достатку. Саме тому Michelle з безлімітною картою взяла собі Bentley. Ведуча поїхала на обід у найдорожчий ресторан, де зазвичай відпочивають президенти, шейхи, бізнесмени та легенди футболу. А ще відвідала традиційне азербайджанське весілля.

У 17 випуску Орел і Решка. Земляни Кирило Макашов познайомився з простими людьми. Він дізнався, як живеться місцевим поруч із нафтовими вишками, а також побував на найбільшому ринку в Баку. Чим здивували ведучих азербайджанці? Дивись онлайн у тревел-шоу Орел і Решка. Земляни випуск 17.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021 в Киргизстані (Небесні гори)