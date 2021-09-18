Готов к знакомству с киприотами? Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 16 выпуск от 18.09.2021 на Новом канале! Michelle Andrade и Кирилл Макашов прилетели на популярный среди украинцев курорт – Кипр. Здесь есть все для идеального отдыха: комфортабельные отели и виллы, красивые набережные и пляжи с белоснежным песком. Несмотря на это все, трудно поверить, что еще каких-то 60 лет назад туристы не рассматривали Кипр как место для лакшери отдыха.

В 16 выпуске Орел и Решка. Земляне ведущие познакомят тебя с коренными киприотами. Местные любят жить размеренно. Мужчины собираются небольшими компаниями на кофе, общаются, наблюдают за тем, что происходит вокруг, и просто наслаждаются жизнью. Сиеста – неотъемлемая часть распорядка дня киприотов. Обеденный перерыв начинается примерно в 13:00, а заканчивается в 16:00. Хочешь увидеть, как живут и развлекаются коренные жители Кипра? Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне выпуск 16.

Смотреть онлайн Орел и Решка. Чудеса света 2021 в Южном Кыргызстане