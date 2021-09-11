Салам, друг! В трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 24 от 11.09.2021 мы отправимся в приключение, которое перевернет наше представление о стране в Средней Азии. Чем известен Южный Кыргызстан? Какие удивительные вещи незаконно остаются незамеченным в этой стране? Чем удивит этническое население? Слишком много рассказывать, поэтому лучше увидеть все это своими глазами в 24 выпуске трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021!

Безлимитная карта безлимитной картой, а вот 100$ не подведут бюджетного туриста, ведь в этой стране он сможет почувствовать себя настоящим представителем элиты. Дегустация местных напитков, такси и другая роскошь так закрутят ему голову, что ведущий осмелится провести платную фотосессию с местными! Но откликнется ли хотя бы одна душа на это «заманчивое» предложение? Смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 24 от 11.09.2021 на сайте Нового канала и стань свидетелем этого момента!

Смотреть онлайн Орел и Решка. Земляне в Гондурасе