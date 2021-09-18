Готовий до знайомства з кіпріотами? Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 16 випуск від 18.09.2021 на Новому каналі! Michelle Andrade та Кирило Макашов прилетіли на популярний серед українців курорт – Кіпр. Тут є все для ідеального відпочинку: комфортні готелі та розкішні вілли, красиві набережні та пляжі з білосніжним піском. Дивлячись на це все, важко повірити, що ще якихось 60 років тому туристи не розглядали Кіпр як місце для лакшері відпочинку.

У 16 випуску Орел і Решка. Земляни ведучі познайомлять тебе з корінними кіпріотами. Місцеві люблять жити розмірено. Чоловіки збираються невеликими компаніями на каву, спілкуються, спостерігають за тим, що відбувається довкола, і просто насолоджуються життям. Сієста – невід’ємний елемент розпорядку дня кіпріотів. Обідня перерва починається приблизно о 13:00, а закінчується о 16-й годині. Хочеш побачити, як живуть і розважаються корінні жителі Кіпру? Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни випуск 16.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021 в Південному Киргизстані