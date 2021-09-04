Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 14 выпуск от 04.09.2021 на Новом канале! Michelle Andrade и Кирилл Макашов заглянут в гости к гватемальцам. Обычно туристы приезжают сюда, чтобы посмотреть на красоты природы: вулканы, озера, тропические джунгли. Но ведущие покажут тебе культуру, быт и традиции уникальных землян. Готов к шокирующим открытиям? Смотри онлайн 14 выпуск Орел и Решка. Земляне.

Кириллу Макашову не позавидуешь. Ему придется посетить один из самых опасных районов, жители которого живут в страшной вони и всю жизнь работают на свалке. Также ведущий отправится на центральное кладбище и будет шокирован увиденным. Что так сильно поразит Кирилла? И какие приключения ждут Michelle Andrade? Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне выпуск 14 в Гватемале.

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