Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 14 випуск від 04.09.2021 на Новому каналі! Michelle Andrade та Кирило Макашов завітають у гості до гватемальців. Зазвичай туристи приїжджають сюди, щоб подивитися на красоти природи: вулкани, озера, тропічні джунглі. Проте ведучі покажуть тобі культуру, побут і традиції унікальних землян. Готовий до шокуючих відкриттів? Дивись онлайн 14 випуск Орел і Решка. Земляни.

Кирилу Макашову не позаздриш. Йому доведеться відвідати один із найнебезпечніших районів, мешканці якого живуть у страшенному смороді та все життя працюють на смітнику. Також ведучий вирушить на центральне кладовище і буде шокований побаченим. Що так сильно вразить Кирила? І які пригоди чекають на Michelle Andrade? Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни випуск 14 у Гватемалі.

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