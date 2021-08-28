Смотри онлайн, как Антон Зайцев и Анфиса Черных в проекте Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 22 путешествуют по Кикладским островам! Узнай, почему их еще называют белыми и какие чудеса скрываются на родине греческих богов.

Кристально-чистая, голубая вода Эгейского моря так и манит искупаться! На острове Милос есть пляжи, где можно уединиться и насладиться красотой восхитительной лазури. Правда, добраться туда будет нелегко – придется лезть по скалам. Антон Зайцев рискнет преодолеть все трудности на пути к лучшим пляжам и составить свой собственный топ-3 мест для отдыха на Милосе.

Также в этом выпуске ты узнаешь, как делают мужской и женский сыры на родине Диониса, где провел свое детство Зевс и как путешествовать по островам, если у тебя нет денег на личную яхту. Смотри онлайн Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 22!

Смотреть онлайн Орел и Решка. Земляне в Мексике