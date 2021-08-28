Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 13 выпуск от 28.08.2021 на сайте Нового канала! Кирилл Макашов и Michelle Andrade прилетели на историческую родину цивилизации майя – мексиканский полуостров Юкатан. Задача ведущих – разыскать и познакомиться с потомками загадочной цивилизации. Две тысячи лет назад народ майя был самым развитым представителем Нового света. Они изучали звезды без телескопов, с точностью прогнозировали погоду и создали собственный календарь.

В 13 выпуске Орел и Решка. Земляне ведущие узнают, как живут потомки майя, соблюдают ли древние традиции, какую религию исповедуют и чем зарабатывают на жизнь. Хочешь узнать, чем майя отличаются от мексиканцев? Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне выпуск 13.

Смотреть онлайн Орел и Решка. Чудеса света 2021 в Италии (Везувий)