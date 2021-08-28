Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 13 випуск від 28.08.2021 на сайті Нового каналу! Кирило Макашов і Michelle Andrade прилетіли на історичну батьківщину цивілізації майя – мексиканський півострів Юкатан. Завдання ведучих – розшукати та познайомитися з нащадками найзагадковішої цивілізації. Дві тисячі років тому народ майя був найрозвиненішим представником Нового світу. Вони вивчали зірки без телескопів, з точністю передбачали погоду та створили власний календар.

У 13 випуску Орел і Решка. Земляни ведучі дізнаються, як живуть нащадки майя, чи дотримуються стародавніх традицій, яку релігію сповідують і чим заробляють на життя. Хочеш дізнатися, чим майя відрізняються від мексиканців? Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни випуск 13.

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