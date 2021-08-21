Твое любимое трэвел-шоу возвращается, а вместе с ним захватывающие приключения, интересные и малоизвестные факты о странах и комические ситуации с ведущими! Смотри онлайн Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 21 от 21.08.2021 на сайте Нового канала.

В этот раз будет вдвойне горячо! Мы отправимся в Неаполь – итальянский город, который расположился у подножия величественного и опасного вулкана Везувия. Температура обещает зашкаливать не только благодаря взрывоопасному великану, но и благодаря новой чрезвычайно привлекательной ведущей трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021! Распирает нетерпение и любопытство? Тогда скорее нажимай на плей и наслаждайся!

На чьей стороне будет монетка в этот раз: новичка или динозавра? Как Антон Зайцев оправдает свою фамилию? Кому из ведущих удастся поселиться в месте, где в свое время король Неаполя занимался плотскими утехами со своими любовницами? И почему неаполитанцы окажутся ленивыми, но удивительно сообразительными людьми? Так много вопросов и еще больше ответов, которые уже ждут тебя! Смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 21 от 21.08.2021 и узнай все самое интересное первым!

Смотреть онлайн Орел и Решка. Земляне в Колумбии