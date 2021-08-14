Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 11 выпуск от 14.08.2021 на Новом канале! На этот раз Кирилл Макашов и Michelle Andrade покажут тебе настоящий райский уголок земли и познакомят с жизнерадостными, веселыми и дружелюбными доминиканцами. Ром, секс и танцы – именно эти три слова как нельзя лучше характеризуют жителей Доминиканы. Они привыкли к размеренному ритму, в котором всегда есть время сидеть на стульчике и наблюдать, что происходит вокруг.

В 11 выпуске Орел и Решка. Земляне Кирилл Макашов будет исследовать старую часть города Санто-Доминго. Ведущий покажет первый собор, замок и даже первую вымощенную улицу. А Michelle Andrade поселится на дорогой вилле, поиграет в казино и познакомится с богатыми доминиканцами. Готов к интересному путешествию? Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне выпуск 11.

Смотреть онлайн Орел и Решка. Земляне (Каталонцы, Каталония)