Не пропусти увлекательное знакомство с каталонцами – смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 10 выпуск на Новом канале. Знал ли ты, что каталонцы не считают себя испанцами. У них есть свой язык, флаг и даже культура. Местные считают себя более спокойными, прагматичными, богатыми и успешными, чем испанцы.

В 10 выпуске Орел и Решка. Земляне Michelle Andrade узнает, как живут богатые каталонцы. А Кирилл Макашов познакомится с обычными людьми, их развлечениями и местной архитектурой. Также ведущий спустится в тайный подземный тоннель и попытается физическим трудом заработать себе на ночлег. Что из этого получится? Смотри онлайн в 10 выпуске тревел-шоу Орел и Решка. Земляни в Каталонии.

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