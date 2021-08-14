Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 11 випуск від 14.08.2021 на Новому каналі! Цього разу Кирило Макашов і Michelle Andrade покажуть тобі справжній райський куточок землі та познайомлять з життєрадісними, веселими та дружелюбними домініканцями. Ром, секс і танці – саме ці три слова якнайкраще характеризують жителів Домінікани. Вони звикли до розміреного ритму, у якому завжди є час сидіти на стільчику та спостерігати, що відбувається навколо.

В 11 випуску Орел і Решка. Земляни Кирило Макашов досліджуватиме стару частину міста Санто-Домінго. Ведучий покаже перший собор, замок і навіть першу вимощену вулицю. А Michelle Andrade оселиться на найдорожчій віллі, пограє в казино та познайомиться з найбагатшими домініканцями. Готовий до цікавої мандрівки? Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни випуск 11.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Земляни (Каталонці, Каталонія)