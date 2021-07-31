Мы продолжаем нашу неделю путешествий, насыщенную шутками, взрывными эмоциями и эксклюзивными моментами! Смотри онлайн спецпроект Орел и Решка. Девчата. Неизданное 2 от 31.07.2021 на сайте Нового канала.

Первой свои границы для нас откроет Македония, где девушки забудут о роли ведущих и попробуют свои силы в других амплуа. Песни с «меткими» рифмами и «красноречивость» удивят не только тебя, но и всю творческую команду проекта! Но еще больше в Неизданном 2 тревел-шоу Орел и Решка. Девчата тебя поразит морской огород с устрицами в Черногории!

Ну и без действительно полезных лайфхаков на десерт мы тебя никуда не отпустим. Опытным туристкам пришлось пройти сквозь огонь и воду, чтобы выжить со 100$ во многих странах. Именно поэтому чувство голода – главный враг, с которым они искусно научились бороться. Смотри трэвел-шоу Орел и Решка. Девчата. Неизданное 2 от 31.07.2021 и скорее узнай секрет успешных и сытных путешествий на будущее.

Смотреть онлайн Орел и Решка. Девчата

Смотреть онлайн Орел и Решка. Земляне в Греции