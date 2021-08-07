Не пропусти захопливе знайомство з каталонцями – дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 10 випуск на Новому каналі. Чи знав ти, що каталонці не вважають себе іспанцями. У них є своя мова, прапор і навіть культура. Місцеві вважають себе більш спокійними, прагматичними, багатими та успішнішими за іспанців.

У 10 випуску Орел і Решка. Земляни Michelle Andrade дізнається, як живуть найбагатші каталонці. А Кирило Макашов познайомиться зі звичайними людьми, їхніми розвагами та місцевою архітектурою. Також ведучий спуститься у таємний підземний тунель і спробує фізичною працею заробити собі на ночівлю. Що з цього вийде? Дивись онлайн у 10 випуску тревел-шоу Орел і Решка. Земляни в Каталонії.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Дівчата (Невидане 2)