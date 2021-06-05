Смотри онлайн премьеру тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 1 выпуск от 05.06.2021 на сайте Нового канала! Наша планета уникальна. Пустыни, океаны, горы, леса, маленькие деревни и гигантские мегаполисы – от такого многообразия разбегаются глаза. Однако настоящим украшением планеты Земля являются ее люди.

В 1 выпуске Орел и Решка. Земляне Michelle Andrade и Кирилл Макашов будут исследовать Родину человечества – Кению. Они познакомятся с уникальными людьми и их жизнью, посетят национальные парки Найроби, заночуют в трущобах самого опасного района столицы и узнают, как живут местные богачи. Хочешь узнать, как и где живут первые земляне? Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне выпуск 1.

Смотреть онлайн Орел и Решка. Чудеса света 2021

Смотреть онлайн Орел и Решка. Чудеса света 2021 в Испании