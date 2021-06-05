Дивись онлайн прем'єру тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 1 випуск від 05.06.2021 на сайті Нового каналу! Наша планета унікальна. Пустелі, океани, гори, ліси, маленькі села та гігантські мегаполіси – від такого різноманіття розбігаються очі. Проте справжньою окрасою планети Земля є її люди.

У 1 випуску Орел і Решка. Земляни Michelle Andrade та Кирило Макашов досліджуватимуть Батьківщину всього людства – Кенію. Вони познайомляться з унікальними людьми та їхнім життям, відвідають національні парки Найробі, заночують у нетрях найнебезпечнішого району столиці та дізнаються, як живуть місцеві багачі. Хочеш дізнатися, як і де живуть перші земляни? Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни випуск 1.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021 в Іспанії