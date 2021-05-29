Лето не за горами, а ты до сих пор не можешь заставить себя выйти на пробежку? А как ты смотришь на то, чтобы пройти 100 километров? Если к такому тебя жизнь не готовила, тогда смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 13 от 29.05.2021 на сайте Нового канала. Пройди этот путь вместе с ведущими, не вылезая из своей уютной кроватки!

Путь святого Иакова – место, которым ступала нога истории. Им прошли короли, святые, писатели, а в этот раз ведущие трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021. Одна дорога подарила паломникам невероятные пейзажи, знакомства с людьми из самых отдаленных уголков мира и ответы на главные жизненные вопросы.

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Кто смог подкрепиться устрицами после изнурительного пути: бюджетный турист или богач?

Удалось ли одному из них покорить дорогу выносливости?

Какие прихоти смог себе позволить VIP-турист просто на ходу?

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