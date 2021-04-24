Ты смотришь трэвел-шоу Орел и Решка. Новый сезон 8 выпуск от 24.04.2021 на сайте Нового канала. Уверены, что тех эмоций, которые подарили тебе Вера Брежнева и Верка Сердючка, хватит по крайней мере на несколько недель! Но в честь дня рождения тебя ждет двойная порция приключений, шуток и эмоций с ведущими-зажигалками!

В 8 выпуске Орла и Решки. Новый сезон 2021 ты убедишься: возраст существует лишь в нашей голове. Мама Верки Сердючки покажет, как надо кайфовать и брать от жизни 100 %. А Вера Брежнева позаботится о твоем бюджете и расскажет, где можно купить креативные сувениры за символическую сумму. Скорее устраивайся поудобнее, бери с собой хорошее настроение, вкусности и смотри Орел и Решка. Новый сезон 8 выпуск от 24.04.2021. Мы начинаем!

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