Хочешь почувствовать себя мамонтом? Ты только представь, первый пилотный выпуск твоего любимого трэвел-шоу стартовал 10 лет назад в темпераментом городе Барселона! Тогда ведущими были Алан и Анфиса Бадоевы. А сейчас ты смотришь финальный выпуск юбилейного сезона Орел и Решка. Новый сезон 7 выпуск от 24.04.2021! Не заметил, как пробежало столько времени? И мы!

Какой юбилей возможен без громкого празднования? Испанские каникулы, гуляночка, крутые эмоции – все это ты увидишь в 7 выпуске трэвел-шоу Орел и Решка. Новый сезон вместе с Веркой Сердючкой и Верой Брежневой! Кто из красавиц поселился в замке, где снимали культовый сериал «Игра престолов», а кто впервые ночевал в хостеле? И кто из ведущих расщедрился на целых 1000$ в бутылке в честь праздничного выпуска? Смотри онлайн Орел и Решка. Новый сезон 7 выпуск от 24.04.2021 на сайте Нового канала – скорее узнай ответы!

Смотреть онлайн Орел и Решка. Чудеса света 2021 в Сальвадоре