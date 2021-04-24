Ти дивишся тревел-шоу Орел і Решка. Новий сезон 8 випуск від 24.04.2021 на сайті Нового каналу. Впевнені, що тих емоцій, які подарували тобі Віра Брежнєва та Вєрка Сердючка, вистачить принаймні на декілька тижнів! Але на честь дня народження на тебе чекає подвійна порція пригод, жартів і емоцій з ведучими-запальничками!

У 8 випуску Орла й Решки. Новий сезон 2021 ти переконаєшся: вік існує лише в нашій голові. Мама Вєрки Сердючки покаже, як треба кайфувати та брати від життя 100 %. А Віра Брежнєва потурбується про твій бюджет і розповість, де можна купити креативні сувеніри за символічну суму. Скоріше вмощуйся зручніше, бери з собою гарний настрій, смаколики та дивися Орел і Решка. Новий сезон 8 випуск від 24.04.2021. Ми починаємо!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Новий сезон в Іспанії