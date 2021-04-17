Если ты поклонник острых ощущений и заядлый кофеман, тогда смотри трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 9 от 17.04.2021 на сайте Нового канала.

Сан-Сальвадор, в который прибыли ведущие, имеет скверную репутацию, ведь этот город насчитывает большое количество убийств. Но не спеши волноваться: туристов здесь не трогают. В 9 выпуске Орла и Решки. Чудеса света 2021 владелец безлимитной карты и турист со 100$ почувствовали только дружественную и гостеприимную атмосферу столицы Сальвадора.

А вот для тех, кто не понаслышке знает о кофетише, этот выпуск станет настоящим удовольствием! Ты собственными глазами увидишь процесс рождения душистых зернышек, аромат которых покорил сердца всего человечества! И самое интересное – узнаешь, какая на вкус игуана и ее яйца! Такого гастроэксперимента ты еще точно не видел, поэтому скорее смотри Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 9 от 17.04.2021!

Смотреть онлайн Орел и Решка. Чудеса света 2021

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