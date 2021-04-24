Хочеш відчути себе мамонтом? Ти тільки уяви, перший пілотний випуск твого улюбленого тревел-шоу стартував 10 років тому в темпераментному місті Барселона! Тоді ведучими були Алан та Анфіса Бадоєви. А зараз ти дивишся фінальний випуск ювілейного сезону Орел і Решка. Новий сезон 7 випуск від 24.04.2021! Не помітив, як пробігло стільки часу? І ми!

Який ювілей можливий без гучного святкування? Іспанські канікули, гуляночка, круті емоції – все це ти побачиш у 7 випуску тревел-шоу Орел і Решка. Новий сезон разом із Вєркою Сердючкою і Вірою Брежнєвою! Хто з красунь оселився у замку, де знімали культовий серіал «Гра престолів», а хто вперше ночував у хостелі? І хто з ведучих розщедрився на цілих 1000$ у пляшці на честь святкового випуску? Дивись онлайн Орел і Решка. Новий сезон 7 випуск від 24.04.2021 на сайті Нового каналу – швидше дізнайся відповіді!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021 у Сальвадор