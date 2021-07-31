Ми продовжуємо наш тиждень подорожей, насичений жартами, вибуховими емоціями та ексклюзивними моментами! Дивись онлайн спецпроект Орел і Решка. Дівчата. Невидане 2 від 31.07.2021 на сайті Нового каналу.

Першою свої кордони для нас відкриє Македонія, де дівчата забудуть про роль ведучих і спробують свої сили в інших амплуа. Пісні з «влучними» римами та «красномовність» здивують не тільки тебе, але й усю творчу команду проекту! Але ще більше у Невиданому 2 тревел-шоу Орел і Решка. Дівчата тебе вразить морський город з устрицями в Чорногорії!

Ну і без дійсно корисних лайфхаків на десерт ми нікуди тебе не відпустимо. Досвідченим туристкам довелося пройти крізь вогонь і воду, аби вижити зі 100$ у багатьох країнах. Саме тому відчуття голоду – головний ворог білявок, з яким вони майстерно навчилися боротися. Дивись тревел-шоу Орел і Решка. Дівчата. Невидане 2 від 31.07.2021 і швидше дізнайся секрет успішних і ситних подорожей на майбутнє.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Дівчата

Дивитися онлайн Орел і Решка. Земляни в Греції