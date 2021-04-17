Якщо ти прихильник гострих відчуттів і завзятий кавоман, тоді дивись тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 9 від 17.04.2021 на сайті Нового каналу.

Сан-Сальвадор, до якого прибули ведучі, має погану репутацію, адже це місто нараховує велику кількість вбивств. Але не поспішай хвилюватися: туристів тут не чіпають. У 9 випуску Орла і Решки. Чудеса світу 2021 власник безлімітної картки та турист зі 100$ відчули лише дружню і гостинну атмосферу столиці Сальвадору.

А ось для тих, хто не з чуток знає про кавофетиш, цей випуск стане справжнім задоволенням! Ти на власні очі побачиш процес народження запашних зерняток, аромат яких заполонив серця усього людства! І найцікавіше – дізнаєшся, яка на смак ігуана та її яйця! Такого гастроексперименту ти ще точно не бачив, тому швидше дивись Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 9 від 17.04.2021!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021 у Коста-Риці