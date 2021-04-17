Не пропусти новые приключения вместе с остроумными и веселыми ведущими – смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 8 от 17.04.2021 на сайте Нового канала!

Но приготовься к спаму эстетики. В этот раз количество невероятно красивых пейзажей и чудес будет просто зашкаливать! Мы отправимся в сердце густых и диких джунглей, насладимся небесно-голубым цветом реки у подножия гор. В 8 выпуске нового сезона трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 ведущие откроют для тебя много нового: признаки жизни огнедышащего великана и его пользу для здоровья.

И самое интересное на десерт: ты узнаешь, почему одному из ведущих пришлось танцевать со шваброй и дать обещание накормить всех усатых милых жителей Коста-Рики. Заинтригован? Тогда скорее смотри Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 8 от 17.04.2021!

Смотреть онлайн Орел и Решка. Чудеса света 2021

Смотреть онлайн Орел и Решка. Чудеса света 2021 в Колумбии