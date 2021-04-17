Video: Відчайдушні танці та співи зі шваброю. Орел і Решка. Чудеса світу 2021. Випуск 8

Дивіться онлайн Орел і решка Чудеса світу 2021 в Коста-Риці ефір від 17.04.2021. Новий випуск Орла і решки Чудеса світу 2021 в Коста-Риці на Новому каналі
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17 квітня

Відчайдушні танці та співи зі шваброю. Орел і Решка. Чудеса світу 2021. Випуск 8

Не пропусти нові пригоди разом із дотепними та веселими ведучими – дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 8 від 17.04.2021 на сайті Нового каналу!

Але приготуйся до спаму естетики. Цього разу кількість неймовірно красивих краєвидів і див просто зашкалюватиме! Ми відправимося у серце густих і диких джунглів, зможемо насолодитися небесно-голубим кольором річки біля підніжжя гір. У 8 випуску нового сезону тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 ведучі відкриють для тебе багато нового: ознаки життя вогнедишного велетня і його користь для людського здоров’я.

І найцікавіше на десерт: ти дізнаєшся, чому одному із ведучих довелося танцювати зі шваброю та дати обіцянку нагодувати всіх вусатих милих жителів Коста-Рики. Заінтригований? Тоді швидше дивись Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 8 від 17.04.2021!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021 у Колумбії

Відчайдушні танці та співи зі шваброю. Орел і Решка. Чудеса світу 2021. Випуск 8
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