Котел, в котором варятся зеленые холмы, река, долины и в итоге получается изысканное блюдо, – каньон Чикамоча. Смотри онлайн новый сезон трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 от 10.04.2021 на сайте Нового канала. В этот раз ведущие подготовили насыщенную программу. Турист-бюджетник проведет для тебя экспресс-урок испанского языка. А позже попробует экзотический колумбийский пирожок, в который положили все ингредиенты, что, кажется, одиноко завалялись на полочке холодильника.

А вот элита с золотой карточкой в 7 выпуске Орла и Решки. Чудеса света 2021 познакомит тебя с изысканным блюдом – жаренными попами муравьев! Ну а после всех гастроприключений вам придется скинуть лишние калории с помощью экстремальных развлечений. Пристегни ремни безопасности покрепче – мы отправляемся в Колумбию навстречу новым эмоциям и впечатлениям! Смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 7 от 10.04.2021 – мы не дадим тебе заскучать!

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