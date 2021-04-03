Ты смотришь трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 6 от 03.04.2021, а это значит, что тебя ждут новые приключения! В этот раз ведущие прибыли в разные страны, чтобы увидеть одно и то же чудо света! Да, тебе не показалось… Дело в том, что пустыня Чиуауа разлеглась сразу на территориях двух стран: США и Мексики, а ее размер превышает площадь большинства стран! В 6 выпуске нового сезона Орел и Решка. Чудеса света 2021 ведущий с безлимитной картой смог почувствовать себя повелителем каменных земель пустыни. Он поселился среди каньонов в юрте, где вечером открылся вид на небо с миллиардами звезд. А уже на утро счастливцу удалось познакомиться с мэром города Лахитас. У всех нас есть особенности, и даже мэр не исключение: ведь он настоящий козел! Да еще и любитель пивка… Не веришь? Зря! Смотри трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 от 03.04.2021 выпуск 6, чтобы увидеть это собственными глазами!

Смотреть онлайн Орел и Решка. Чудеса света 2021

Смотреть онлайн Орел и Решка. Чудеса света 2021 в Мексике (Вершины Монтеррея)