Ти дивишся тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 6 від 03.04.2021, а це означає, що на тебе чекають нові пригоди! Цього разу ведучі приїхали в різні країни, аби побачити одне й те саме чудо світу! Так, тобі не здалося… Річ у тім, що пустеля Чіуауа розкинулася одразу на територіях двох країн: США та Мексики, а її розмір перевищує площу більшості країн! У 6 випуску нового сезону Орел і Решка. Чудеса світу 2021 ведучий з безлімітною карткою зміг відчути себе повелителем кам’яних земель пустелі. Він оселився посеред каньйонів у юрті, де ввечері відкрився вид на небо з мільярдами зірок. А вже на ранок щасливцю вдалося познайомитися з мером міста Лахітас. У всіх нас є особливості, і навіть мер не виняток: адже він справжній козел! Та ще й любитель пивка… Не віриш? Дарма! Дивись тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 6 від 03.04.2021, аби побачити це на власні очі!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021 у Мексиці (Вершини Монтеррея)