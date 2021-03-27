Ола, друг, наши каникулы по Мексике продолжаются! Смотри трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 5 от 27.03.2021 на сайте Нового канала. Это путешествие не оставит тебя равнодушным. Что только не пришлось пережить ведущим в этот раз: курортный роман, находку смертоносной пещеры, где живет колония зачинщиков коронавируса, поездку на быке, цирк на колесах и другие шокирующие вещи! В 5 выпуске нового сезона Орла и Решки. Чудеса света 2021 один из ведущих отправился к черной целительнице, которая использует демонические силы в своих ритуалах. Помог ли такой жуткий обряд ведущему-экстремалу? Или же, наоборот, черная магия оказалась для бедняги роковой? Ты не можешь пропустить путешествие многогранной Мексикой, которая украла сердца ведущих – смотри онлайн Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 5 прямо сейчас!

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