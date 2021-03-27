Смотри прямо сейчас тревел-шоу Орел и Решка. Новый сезон 5 выпуск от 27.03.2021, в котором дуэт Artik&Asti (Артем и Анна) отправятся в путешествие по Коста-Рике. Артему достались 100 долларов, поэтому артист поедет в Центр спасения животных, где за 15 долларов сможет заняться грязной работой, но при этом пообщаться с экзотическими представителями фауны. Анна станет владелицей безлимитной карты, поэтому получит возможность полетать на вертолете и посмотреть с высоты на стаи гигантских китов. Потрясающие приключение дуэта Artik&Asti в Коста-Рике смотри онлайн в Орел и Решка. Новый сезон 5 выпуск от 27.03.2021 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн Орел и Решка. Чудеса света 2021. Неизданное 1