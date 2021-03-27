Ола, друже, наші канікули Мексикою продовжуються! Дивись тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 5 від 27.03.2021 на сайті Нового каналу. Ця подорож не залишить тебе байдужою. Що тільки не довелося пережити ведучим цього разу: курортний роман, знахідку смертоносної печери, де живе колонія призвідників коронавірусу, поїздку на бику, цирк на колесах й інші приголомшливі речі! У 5 випуску нового сезону Орла і Решки. Чудеса світу 2021 один із ведучих відправився до чорної цілительниці, яка використовує демонічні сили у своїх ритуалах. Чи допоміг такий моторошний обряд ведучому-екстремалу? Або ж, навпаки, чорна магія виявилася для бідолахи фатальною? Ти не можеш пропустити мандрівку багатогранною Мексикою, яка вкрала серця ведучих – дивись онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 5 просто зараз!

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