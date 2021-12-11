В трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 36 от 11.12.2021 новое чудо света будет ждать тебя и ведущих во Франции! Французская Ривьера – место, где на каждом квадратном метре можно встретить множество роскошных спорткаров, вертолетов, яхт и миллионеров, которые решили убежать от надоедливой суеты и насладиться шармом голубых берегов Франции.

В 36 выпуске трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 монетка традиционно решит, кто из ведущих сможет провести уик-энд в заповеднике миллионеров, как один из них, а кто откроет для себя диаметрально противоположную сторону элитной ривьеры.

Какими гастрономическими творениями удивит ресторан с двумя мишленовскими звездами туриста-миллионера? Почему номер, который он выберет для своего уик-энда, будет стоить сорок две тысячи евро? И какие непредсказуемые развлечения сможет себе позволить бюджетный турист? Смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 36 от 11.12.2021 на сайте Нового канала, чтобы узнать ответы на эти вопросы и увидеть обворожительные виды Французской Ривьеры своими глазами!

Смотреть онлайн Орел и Решка. Земляне в Сицилии