У тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 36 від 11.12.2021 нове диво світу чекатиме тебе та ведучих у Франції! Французька Рив’єра – місце, де на кожному квадратному метрі можна зустріти безліч розкішних спорткарів, гелікоптерів, яхт та мільйонерів, які вирішили втекти від набридливої метушні й насолодитися шармом блакитних берегів Франції.

У 36 випуску тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 монетка традиційно вирішить, хто з ведучих зможе провести вікенд у заповіднику мільйонерів, як один з них, а хто відкриє для себе діаметрально протилежну сторону елітної рив’єри.

Якими гастрономічними творіннями здивує ресторан з двома мішленівськими зірками туриста-мільйонера? Чому номер, який він обере для свого вікенду, коштуватиме сорок дві тисячі євро? І які непередбачувані розваги зможе дозволити собі бюджетний турист? Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 36 від 11.12.2021 на сайті Нового каналу, аби дізнатися відповіді на ці запитання та побачити чарівні краєвиди Французької Рив’єри на власні очі!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Земляни у Сицилії