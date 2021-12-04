Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 35 від 04.12.2021 на сайті Нового каналу, аби не пропустити дивовижну мандрівку на Місяць!

Наша планета настільки унікальна, що ми навіть не здогадуємося про існування дивовижних місць. Ти тільки уяви: на Землі є простір, який один в один нагадує Місяць! Зустрічай наше нове диво світу – місячний острів Лансароте. Цей космічний феномен знаходиться у складі Канарських островів просто посеред Атлантичного океану.

У 35 випуску тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 ведучі відправляться на острів Лансароте, аби дізнатися, яке воно – життя на уламку Місяця. Виявиться, що тут панують особливі звичаї і правила, які роблять це місце по-справжньому дивовижним.

Як на Землі з’явилися космічні пейзажі? Чому їхньому виникненню передував апокаліпсис? І наскільки безпечне це місце для життя сьогодні? Дізнайся відповіді на ці запитання просто зараз – дивись тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 35 від 04.12.2021.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Земляни у Чорногорії