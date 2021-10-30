Смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 31 от 30.10.2021 на сайте Нового канала, ведь ты не можешь пропустить знакомство с настоящим чудом света!

Если ты обожаешь фантастические приключенческие фильмы о древних цивилизациях, то этот выпуск создан для тебя! В этот раз ведущие откроют для себя и зрителей одно из самых загадочных чудес света нашей планеты – египетские пирамиды!

В 31 выпуске трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 года бюджетный турист увидит своими глазами пирамиды Хеопса, Хефрена, Микерина и самую популярную скульптуру Сфинкса. А вот владелец безлимитной карточки отправится на поиски самой первой египетской пирамиды, которая положила начало гонке среди фараонов за самыми большими усыпальницами!

Смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 31 от 30.10.2021, чтобы узнать больше об удивительных монументальных сооружениях и их истории!

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