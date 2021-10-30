Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 31 від 30.10.2021 на сайті Нового каналу, адже ти не можеш пропустити знайомство зі справжнім дивом світу!

Якщо ти обожнюєш фантастичні пригодницькі фільми про стародавні цивілізації, то цей випуск створений для тебе! Цього разу ведучі відкриють для себе й глядачів одне з найзагадковіших див світу нашої планети – єгипетські піраміди!

У 31 випуску тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 бюджетний турист побачить на власні очі піраміди Хеопса, Хефрена, Мікеріна і найпопулярнішу скульптуру Сфінкса. А ось власник безлімітної картки відправиться на пошуки найпершої єгипетської піраміди, яка започаткувала гонитву з-поміж фараонів за найбільшими усипальнями!

Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 31 від 30.10.2021, аби дізнатися більше про дивовижні монументальні споруди та їхню історію!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Земляни в Словенії