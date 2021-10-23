У 30 випуску тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 30 від 23.10.2021 ти побачиш незаймане диво світу, де немає багатоповерхових готелів, метушні, нав’язливих туроператорів, а є тільки сотні відтінків блакитного кольору, цілковите умиротворення, а також дивовижний симбіоз світу природи й тварин. Ласкаво просимо на острови архіпелагу Базаруто!

Одному з ведучих тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 вдасться повернутися в дитинство. Більшу частину острова Базаруто займають піщані дюни, на схилах яких можна покататися на сноубордах! Такий досвід нагадає щасливчику спуск із засніженої гірки та подарує масу позитивних емоцій.

А ось іншому туристу доведеться задовольнятися місцевим колоритом, відвідавши салон манікюру й педикюру, де послуги надають брутальні рибалки! Чим закінчиться цей б’юті експеримент для мандрівника? І які ще сюрпризи чекатимуть на нього попереду? Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 30 від 23.10.2021 на сайті Нового каналу і дізнайся про все це просто зараз!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Земляни в Амстердамі