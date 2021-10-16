Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 29 від 16.10.2021 на сайті Нового каналу! Цього разу ми відправимося туди, де свій медовий місяць провели голлівудські актори, члени королівської родини та інші популярні особистості! Наш пункт призначення – Сейшельські острови!

Білосніжні пляжі, блакитні й прозорі води океану, смарагдові гори – не очікування, яке не збігається з реальністю, а справжнісінький сон на яву! Але в 29 випуску тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 такий розклад чекатиме лише на туриста з безлімітною карткою.

А ось якими розвагами себе задовольнить бюджетний мандрівник? Кому з ведучих вдасться побачити рідкісних мешканців цього дивовижного острова? А також побувати на дивовижної краси instaпляжі? Перевірити свою інтуїцію ти можеш у тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 29 від 16.10.2021, а також побачити інші цікавинки цього райського місця!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Земляни в Пакистані