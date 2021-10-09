У тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 28 від 09.10.2021 ти познайомишся з дивовижними жителями нашої планети – гірськими горилами! Ці величезні примати мешкають у тропіках Африки та є національним надбанням Руанди.

На щастя для преміального туриста, зустріч із популяцією гірських горил – дороге задоволення, яке під силу лише заможній людині. Тоді ж як бути бюджетному мандрівнику? Що вигадає цей кмітливець і чи знайде чим себе розважити? Відповіді – у 28 випуску тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021!

Власнику безлімітної картки доведеться пройти нелегкий шлях по непрохідних тропіках, вивчити мову горил та правила поводження з цими тваринами. Але чи будуть виправданими такі жертви? Пропонуємо не гадати, а побачити все на власні очі! Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 28 від 09.10.2021 на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Земляни в Пакистані