Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 18 выпуск от 02.10.2021 на сайте Нового канала! Сегодня Michelle Andrade и Кирилл Макашов познакомятся с непальцами. Традиции этого народа вызывают шок у обычного человека. Непальцы сжигают родных на открытых очагах и верят, что боги вселяются в людей. Выдают 6-летних девочек замуж, но не зацикливаются на деньгах и земных благах. Чем еще удивят дети Гималаев? Смотри в тревел-шоу Орел и Решка. Земляне выпуск 18.

В этом выпуске ведущие познакомятся с непальскими богинями кумари. Местные приходят к ним, чтобы получить благословение. Хочешь узнать, как живут бедные и богатые непальцы? Почему они такие открытые и добрые? Смотри тревел-шоу Орел и Решка. Земляне выпуск 18 онлайн.

Смотреть онлайн Орел и Решка. Чудеса света 2021 в Намибии (пустыня Намиб)