Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 27 від 02.10.2021 на сайті Нового каналу! Можливо, ти ніколи не чув про нове диво світу, але точно знаєш його мешканців – різноколірних рибок з акваріумів. Цього разу ведучі відправляться у Танзанію, де знаходиться найдовша прісноводна артерія нашої планети – озеро Танганьїка.

У 27 випуску тревел-шоу Орел і Решка 2021 турист із безлімітною карткою зможе насолодитися доволі скромною, однак розкішшю бідного на туристичні розваги міста Кігоми. А ось бюджетний турист неочікувано для себе стане спонсором жебраків-танзанійців і дозволить собі готель, де дикі тварини розгулюють просто неба!

Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 27 від 02.10.2021! Не пропусти інші відкриття і сюрпризи, які приготує для мандрівників Танзанія, а також стань свідком пристрасного курортного роману ведучої з місцевим жителем!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Земляни в Непалі