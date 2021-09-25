В это сложно поверить, но ведущие трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 26 от 25.09.2021 откроют для тебя чудо света, где абсолютно ничего нет! Мы не шутим! Дело в том, что название пустыни Намиб с языка народа нама переводится как «место, где ничего нет». Но мы готовы поспорить с этими «умниками», ведь впереди тебя ждет много интересных и неожиданных открытий!

В 26 выпуске трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 с владельцем безлимитной карточки ты сможешь увидеть золотые дюны с высоты птичьего полета и узнать, почему эта пустыня – кладбище кораблей! А вскоре – попасть на часть пустыни с бюджетным туристом, где вы полюбуетесь очаровательными созданиями, которые стали постоянными жителями побережья Атлантического океана. Но будь осторожен: они не те, за кого себя выдают! Интересно, почему? Тогда смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 26 от 25.09.2021 на сайте Нового канала и узнай прямо сейчас!

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