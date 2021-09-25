У це складно повірити, але ведучі тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 26 від 25.09.2021 відкриють для тебе диво світу, де абсолютно нічого немає! Ми не жартуємо! Річ у тім, що назва пустелі Наміб з мови народу нама перекладається як «місце, де нічого немає». Але ми готові посперечатися з цими «розумниками», адже попереду на тебе чекає багато цікавих і неочікуваних відкриттів!

У 26 випуску тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 з власником безлімітної картки ти зможеш побачити золоті дюни з висоти пташиного польоту та дізнатися, чому ця пустеля – цвинтар кораблів! А згодом – потрапити на частину пустелі з бюджетним туристом, де ви помилуєтеся чарівними створіннями, які стали постійними жителями узбережжя Атлантичного океану. Але будь обережним: вони не ті, за кого себе видають! Цікаво, чому? Тоді дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 26 від 25.09.2021 на сайті Нового каналу та дізнайся просто зараз!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Земляни в Азербайджані