Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 25 від 18.09.2021 на сайті Нового каналу. Бути на сьомому небі від щастя – не метафора, а справжня реальність, в яку зануряться ведучі! Заінтригований? Тоді залишайся разом із нами та приготуйся до незабутньої подорожі!

У 25 випуску тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 дивом світу, яке відкриють для тебе досвідчені туристи, стануть небесні гори в Киргизстані. Закладаємося, що неймовірні пейзажі, велична краса та гама відтінків скелястих гігантів не залишать байдужими нікого!

Але в бочці меду завжди знайдеться місце для ложки дьогтю. Орел і Решка. Чудеса світу 2021 покаже тобі, як часом нелегко доводиться у подорожах нашим туристам. Чудовий настрій і жага адреналіну перетвориться для ведучої на паніку та сльози! Дивись тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 25 від 18.09.2021 – будь першим, хто дізнається про причину такої реакції!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Земляни на Кіпрі