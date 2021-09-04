Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 23 от 04.09.2021 на сайте Нового канала! Сегодня ведущие проведут незабываемый уикенд на родине морских черепах Каретта-Каретта – острове Закинф. Это популярный греческий курорт, который привлекает туристов симпатичными пляжами, кристально чистой водой и незабываемыми закатами.

Антон Зайцев будет гоняться за черепахами с комфортом – на собственной яхте в открытом море. Какой транспорт сможет позволить себе Анфиса Черных? Удастся ли ведущим таки найти морских обитателей и насладиться отдыхом? Смотри онлайн в тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021.

Смотреть онлайн Орел и Решка. Земляне в Гватемале