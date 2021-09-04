Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 23 від 04.09.2021 на сайті Нового каналу! Сьогодні ведучі проведуть незабутній вікенд на батьківщині морських черепах Каретта-Каретта – острові Закінф. Це популярний грецький курорт, який приваблює туристів симпатичними пляжами, кришталево-чистою водою та незабутніми заходами сонця.

Антон Зайцев ганятиметься за черепахами з комфортом – на власній яхті у відкритому морі. Який транспорт зможе дозволити собі Анфіса Черних? Чи вдасться ведучим таки знайти морських мешканців і насолодитися відпочинком? Дивись онлайн у тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Земляни у Гватемалі