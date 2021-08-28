Дивись онлайн, як Антон Зайцев і Анфіса Черних в проєкті Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 22 подорожують по Кікладських островах! Дізнайся, чому їх ще називають білими і які чудеса ховаються на батьківщині грецьких богів.

Кришталево-чиста, блакитна вода Егейського моря так і вабить скупатися! На острові Мілос є пляжі, де можна усамітнитися і насолодитися красою дивовижної блакиті. Правда, дістатися туди буде нелегко – доведеться лізти по скелях. Антон Зайцев ризикне подолати всі труднощі на шляху до кращих пляжів і скласти свій власний топ-3 місць для відпочинку на Милосі.

Також в цьому випуску ти дізнаєшся, як роблять чоловічий і жіночий сири на батьківщині Діоніса, де провів своє дитинство Зевс і як подорожувати по островам, якщо у тебе немає грошей на особисту яхту. Дивись онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 22!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Земляни в Мексиці